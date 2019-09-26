اليوم.. رئيس أركان الجيش السودانى يزور السعودية

أعلنت القوات المسلحة السودانية، أن رئيس الأركان المشتركة المكلف الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، يبدأ اليوم، الخميس، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية ، تستغرق عدة أيام. وقالت القوات المسلحة السودانية، إن رئيس الأركان المشتركة، سيشهد خلال الزيارة ختام فعاليات التمرين البحري المختلط (الموج الأحمر 2)، والذي تشارك فيه القوات البحرية السودانية إلى جانب قوات عدد من الدول المطلة على البحر الأحمر.

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