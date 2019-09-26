ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن المباراة ستقام إما في الثاني والعشرين أو الثالث والعشرين من شهر ديسمبر المقبل.
وكان لويجي دي سيريفو، المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي، قد أوضح في شهر يوليو الماضي، أن المملكة العربية السعودية ستستضيف مباراة السوبر الإيطالي للموسم الثاني على التوالي بين نادي يوفنتوس ولاتسيو.
وكان ملعب جامعة الملك سعود قد افتتح في مايو 2015 قبل أن يتم تأجيره إلى شركة صلة في أكتوبر 2017 .
يذكر أن الملعب استضاف العديد من المناسبات الكبرى يأتي في أهمها لقاء المنتخب السعودي بالمنتخب البرازيلي ضمن بطولة السوبر كلاسيكو يناير الماضي.
يذكر أن الأراضي السعودية قد استضافت السوبر الإيطالي العام الماضي، بين ناديا يوفنتوس وميلان على ملعب "الجوهرة" الذى يقع فى مدينة جدة.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير صحفية: ملعب الهلال السعودى يقترب من استضافة السوبر الإيطالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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