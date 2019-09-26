جوجل تطرح الوضع المظلم لـ Gmail على أندرويد وiOS

وبحسب ما نشرته جوجل على مدونتها الخاصة، فقد حمل هذا التحديث الإصدار قم Gmail v2019.08.18.267، وسيتيح للمستخدمين تخصيص الوضع المظلم في التطبيق، حيث يمكن تطبيق هذا الوضع بناء على "سمة النظام"، أو بناء على أوقات معينة وغيرها من الأمور.
فيما أشارت الشركة إلى أن المستخدمين سيتلقون بشكل تدريجي هذا التحديث الجديد، وقد يستغرق أسبوعين أو أكثر ليكون متاحا على كافة أجهزة المستخدمين حول العالم، هو تحديث من جهة الخادم، مما يعني أن المستخدمين لن يكونوا بحاجة لتحميل التحديث بشكل يدوي.
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