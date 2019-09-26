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داعش يعلن مسئوليته عن مقتل 14 جنديا فى شمال شرق نيجيريا

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قال تنظيم داعش الإرهابى، عبر وكالة أنباء تابعه له، إنه قتل 14 جنديا نيجيريا في ولاية بورنو بشمال شرق البلاد الأربعاء.

وقال مصدر عسكري لرويترز، إن الولاية شهدت اشتباكات عقب الكمين الذي نصبه المسلحون للجنود.

وفي وقت سابق، أعلن تنظيم #الدولة_الإسلامية مسؤوليته عن سقوط أكثر من 40 جندياً بين قتيل وجريح في هجومين منفصلين، بولاية بورنو في شمال شرق #نيجيريا.

وجاء ذلك عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة للتنظيم.

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