داعش يعلن مسئوليته عن مقتل 14 جنديا فى شمال شرق نيجيريا

وقال مصدر عسكري لرويترز، إن الولاية شهدت اشتباكات عقب الكمين الذي نصبه المسلحون للجنود.
وفي وقت سابق، أعلن تنظيم #الدولة_الإسلامية مسؤوليته عن سقوط أكثر من 40 جندياً بين قتيل وجريح في هجومين منفصلين، بولاية بورنو في شمال شرق #نيجيريا.
وجاء ذلك عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة للتنظيم.
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