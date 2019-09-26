ريال مدريد ضد أوساسونا.. زيدان: الصدارة حاليا لا تعنى شيئا

أكد الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسباني، أن صدارة الدورى الاسبانى حاليا لا تعنى شيئا، لاسيما وأن المسابقة لا تزال فى بدايتها.

وواصل فريق ريال مدريد صحوته فى مسابقة الدورى الإسباني، محققا الفوز أمس الأربعاء على ضيفه أوساسونا بنتيجة 2-0، خلال المباراة التى جمعتها بملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة بـ"الليجا".

بهذه النتيجة يصعد ريال مدريد لصدارة الدورى الاسبانى بعد الوصول للنقطة 14 بفارق نقطة عن الوصيف أتلتيكو مدريد، بينما يحتل أوساسونا المركز الـ11 برصيد 7 نقاط.

وقال زيدان خلال تصريحات بعد المباراة: "نحن فى الصدارة لكن هذا لا يعنى شيئًا، ما يُهمنى هو الاستمرار فى هذا الخط والإيمان بما نفعله، "نعم نحن فى الصدارة، لكن هذا لا يعنى اننا لم نكن فريقاً سيئاً قبل اسبوع، علينا أن نتحسن".

أضاف: "أثق فى فريقى كثيرًا، فهم 25 لاعبًا جيدين للغاية وقد أظهروا ذلك اليوم، أملك 25 لاعب و سأستخدمهم جميعاً، لا يوجد لدى فريق أول و فريق ثاني".

واختتم: " نحن نؤمن بما نقوم به واليوم نحن سعداء. الآن علينا الراحة والتفكير فى المباراة القادمة".