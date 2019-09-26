برعاية مصرية.. توقيع بيان هام لتحقيق السلام في السودان

وقعت "الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال – جناح عبد العزيز الحلو"، و "الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل" بيانا مشتركا في القاهرة الأربعاء، اتفقا فيه على استمرار النضال المشترك بينهما، من أجل تحقيق السلام، والتحول الديمقراطي الحقيقي.

وعبر الطرفان عن الشكر لمصر على مبادرتها، واستضافتها ومباركتها لهذا اللقاء، الذي يؤكد مدى اهتمام القاهرة، بالشأن السوداني، وحرصها المستمر على استقرار السودان، ووحدته.

وذكر البيان أن الطرفين يسعيان إلى العمل سويا على إنهاء الحرب بمخاطبة الجذور المسببة لها، ويدعمان التفاوض الجاد، للوصول إلى اتفاق سلام عادل وشامل يفضي إلى التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، عبر انتخابات حرة نزيهة، بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

وأكد البيان أن "الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل" يدعم مطالب الحركة الشعبية، المشروعة من أجدل إرساء أسس السلام، ونبذ الإقصاء.

واتفق الطرفان على إطلاق مشروع مشترك لتعزيز ثقافة السلام، والتعايش السلمي، بين مكونات المجتمع السوداني، ووحدته ونبذ العنصرية، والقبلية والفرقة، كما اتفقا على العمل المشترك، لتأسيس دستور دائم للبلاد، يضمن الحقوق والحريات، وتكون حرية العقيدة، والمواطنة أساسه.

وشكل الطرفان لجنة مشتركة تتولى، الدستور الدائم واحترام الحريات الدينية للجميع، والاستعداد للانتخابات المقبلة، وتنسيق المواقف حيالها، واتفقا على تعزيز المواقف المشتركة في كافة المجالات.

ووقع بيان القاهرة المشترك، نائب رئيس "الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل" جعفر الصادق الميرغني، ونائب رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال"، جوزيف تكا علي.

وشهدت القاهرة منذ مطلع الأسبوع الأخير من سبتمبر حراكا سودانيا كبيرا، حيث تعقد اجتماعات بين مجموعة من فصائل الحركات المسلحة الرئيسية المكونة للجبهة الثورية.

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ووتكون الجبهة الثورية من حركات عدة أبرزها، الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، وحركتي تحرير السودان - جناح مني أركو مناوي، وحركة العدل المساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وقوى نداء السودان.

وجاءت الاجتماعات من أجل توحيد الرؤى داخل الجبهة الثورية، إحدى مكونات نداء السودان، الفصيل الرئيسي في قوى الحرية والتغيير، وذلك ضمن جهود إحلال السلام في السودان.

وقالت الجبهة الثورية إن اجتماعات القاهرة ستناقش الترتيبات الإجرائية والتجهيزات المطلوبة لبدء التفاوض مع الحكومة الانتقالية، معربة عن تفاؤلها بالخروج بنتائج إيجابية في توحيد الرؤى التفاوضية.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية عن "التوم هجو"، القيادي بالجبهة الثورية قوله: "سيعقد اجتماع لنداء السودان نهاية سبتمبر الجاري عقب اجتماعات الجبهة بالقاهرة"،

وأكد أن اجتماعات القاهرة "تأتي في إطار الدعم والمساندة من مصر باعتبارها رئيسا للاتحاد الأفريقي".

وأوضح هجو أن الجبهة الثورية ستطرح عددا من القضايا بشأن السلام، وعلى رأسها استكمال الترتيبات والتجهيزات للمفاوضات المقررة انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل بمبادرة من الفريق سلفا كير ميارديت، رئيس جنوب السودان.