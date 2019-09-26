منتخب الشباب السوداني يُحبط أوغندا بتعادل مثير

حول منتخب الشباب السوداني، مساء الأربعاء، خسارته بهدفين أمام نظيره الأوغندي، إلى تعادل مثير (2-2)، في ثالث مباريات الفريقين بالمجموعة (أ) لبطولة سيكافا تحت 20 عاما، التي تنظمها أوغندا بمدينة جينجا وجولو.

أحرز هدفي المنتخب الأوغندي سيروادا ستيفن ولاعب الوسط أنوكاني برايت، وللسودان قلب الدفاع عمار محمد كنُّو والمهاجم محمد عباس.

وقدم المنتخب الأوغندي آداءًا مسيطرًا طوال الشوط الأول ونجح في حسمه بهدف ناله لاعب وسطه سيراودا ستيفن، في وقت لم يهدد شباب السودان، أصحاب الأرض بأي محاولة هجومية حتى نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني فاجأ المنتخب الأوغندي، نظيره السوداني بهدف من تسديدة قوية من خارج الصندوق عن طريق أنوكاني برايت.

وفجأة شهد آداء المنتخب السوداني صحوة كبيرة، بعد تعديلات داخلية أجراها مديره الفني محمد موسى، والدفع ببدلاء، ليتألق مهاجمه الموهوب محمد عباس الذي تسبب بالهدف الأول وشكل صداعًا لدفاع أوغندا.

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ومن ركلة زاوية، شتتها الدفاع الأوغندي، سجل عمار محمد كنُّو الهدف الأول للسودان، بينما أضاف محمد عباس الثاني لمنتخب بلاده قبل 4 دقائق فقط من نهاية المباراة.

ورفع منتخب السودان رصيده إلى 5 نقاط محتلًا الترتيب الثاني، بفارق الأهداف عن المنتخب الأوغندي، بينما تصدر المنتخب الإريتري المجموعة بـ7 نقاط بعد فوزه الكبير على جيبوتي (7-0)، وتأهلت المنتخبات الثلاث للدور ربع النهائي.

وسيلاقي منتخب السودان، نظيره جنوب السودان يوم الأحد المقبل بالدور ربع النهائي، وكان جنوب السودان قد تصدر المجموعة (ج) بعد فوزه على الصومال (3-0) اليوم الأربعاء.