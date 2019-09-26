أول تعليق من زيدان عقب فوز ريال مدريد على أوساسونا والانفراد بصدارة الليجا

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن فوز فريقه على ريال أوساسونا بهدفين دون رد في إطار مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وقال زيدان عقب نهاية المباراة :" أثق في فريقي كثيرًا ، فهم 25 لاعبًا جيدين للغاية وقد أظهروا ذلك اليوم".

وأضاف :" هناك هدوء و هناك حدّه بالأداء ، نعم لعبنا بقوة ، وبالنهاية الشيء الجيد اأن الجميع مستعد و جاهز للعب ومنح السعادة للجماهير".

وتابع : "لا أحب كلمة فريق أول وفريق ثاني، أملك 25 لاعب وسأستخدمهم جميعاً ، لا يوجد لدي فريق أول وفريق ثاني".

وواصل :" أريولا لاعب مهم في الفريق. واليوم لعب بشكل جيد ، مثل كل من لعب في مباراة اليوم".

وزاد :" سعيد للصغار بالفريق ، سعيد لفينيسيوس و لرودريغو ، يملك موهبة جميلة واستلام الكرة كان ثلث الهدف ، أيضاً فالفيردي قدم مباراة رائعة".

Advertisements

وأشار :" نحن نؤمن بما نقوم به واليوم نحن سعداء. الآن علينا الراحة والتفكير في المباراة القادمة".

وأوضح :" رودريغو هو أحد اللاعبين في هذا الفريق ، لقد لعب اليوم وهو يشعر بحالة جيدة ، الكل كذلك".

وأردف :" نحن في الصدارة لكن هذا لا يعني شيئًا ، ما يُهمني هو الاستمرار والإيمان بما نفعله".

وواصل :" دائماً كنت أثق بفينيسيوس ، سجل هدف رائع و هو يحتاج له كثيراً، كما أن فالفيردي يملك مستقبل عظيم".

وأتم حديثه :" أحب أن يقال إننا تحت الضغط، هذا هو الخط الذي نريد اتباعه، أن نلعب بتركيز عالي ، ونبقى حذرين ومستعدين".

