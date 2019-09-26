أرواح "الشياطين الحمر" تزهق أمام منافس من الدرجة الثالثة

انكشفت متاعب مانشستر يونايتد أمام روتشديل المنافس في الدرجة الثالثة إذ واجه صعوبات قبل أن ينتصر 5-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الدور الثالث لكأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم باستاد أولد ترافورد.

وتعثر فريق المدرب أولي جونار سولشار، الذي أجرى تسعة تغييرات على التشكيلة التي خسرت أمام وست هام يونايتد في الدوري الممتاز يوم الأحد، ضد منافسه القادم من دوري الدرجة الثالثة قبل أن يتقدم عن طريق ميسون غرينوود في الدقيقة 68.

لكن لوك ماثيسون البالغ من العمر 16 عاما عادل النتيجة بعد ثماني دقائق لاحقة ليرسل المباراة إلى ركلات الترجيح.

وتفوق يونايتد بعد أن تصدى الحارس سيرجيو روميرو لإحدى محاولات روتشديل ليحفظ ماء وجه فريقه الذي نجح في كل محاولاته وسجل دانييل جيمس الركلة الحاسمة.

ورغم معاناة يونايتد فإنه تفادى على الأقل الهزيمة المذلة التي تعرض لها وست هام الذي خسر 4-صفر خارج ملعبه أمام أوكسفورد يونايتد القادم من الدرجة الثالثة.

كما سقط بورنموث المنتمي للدوري الممتاز أمام منافس من الدرجة الثالثة بعد خسارته 2-صفر خارج الديار أمام بيرتون ألبيون.

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وانضم شيفيلد يونايتد إلى أندية الدوري الممتاز التي ودعت البطولة بخسارته 1-صفر بملعبه أمام سندرلاند.

ولم يواجه ليفربول متصدر الدوري الممتاز وتشيلسي أي متاعب. وفاز ليفربول 2-صفر على مستضيفه ميلتون كينز دونز ليضرب موعدا مع أرسنال في الدور التالي بينما حقق تشيلسي فوزا ساحقا 7-1 على جريمسبي تاون ليمنح مدربه فرانك لامبارد أول انتصار على أرضه منذ توليه المسؤولية في الصيف.

ويلتقي تشيلسي مع مانشستر يونايتد في الدور الرابع.

وفاز أستون فيلا 3-1 على برايتون آند هوف ألبيون في مواجهة بين فريقين من الدوري الممتاز، ويلتقي في الدور الرابع مع ولفرهامبتون واندرارز الذي احتاج أيضا إلى ركلات الترجيح ليتجاوز ريدينغ المنافس في الدرجة الثانية.