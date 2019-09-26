فيلم براد بيت وليوناردو ديكابريو الجديد يحقق 345 مليون دولار فى 40 يوما

بالرغم من طرحه يوم 15 أغسطس الماضى بدور العرض السينمائى، لا يزال فيلم Once Upon a Time In Hollywood للمخرج العالمى كوينتين تارانتينو، يحقق الإيرادات المرتفعة التي وصلت إلى 345 مليون دولار أمريكى فى جميع أنحاء العالم.

وانقسمت الإيرادات بين 139 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 206 ملايين دولار أمريكى في دور العرض حول العالم، وبالتالي نجح فيلم Once Upon a Time In Hollywood فى التربع على قمة أعمال تارانتينو السينمائية ليصبح أكثر فيلم تحقيقاً للإيرادات طوال مسيرته السينمائية.

وتدور أحداث الفيلم فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

ويركز الفيلم على سلسلة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة، وكانت وقتها حامل فى شهرها الثام.

ويشارك فى بطولة الفيلم كل من براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.