ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة السادسة

انتزع فريق ريال مدريد ، قمة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) من نظيره أتلتيكو مدريد. وتغلب ريال مدريد على ضيفه أوساسونا بهدفين دون ردٍ في الجولة السادسة للمسابقة المحلية. وبذلك، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 14 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر. وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملًا:

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