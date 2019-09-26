تعرف على أقوى مباريات دور 16 لكأس الرابطة الإنجليزية

وسيلتقي مانشستر يونايتد الذي نجا من الخروج المبكر بفوزه بركلات الترجيح على ضيفه روشيلد مع تشيلسي في ستامفورد بريدج.
وسيواجه حامل اللقب مانشستر سيتي فريق ساوتهامبتون في دور 16 .
وفيما يلي نتائج القرعة كاملة:
تشيلسي VS مانشستر يونايتد
اكسفورد VS سندرلاند
ليفربول VS آرسنال
كراولي VS كولشيستر
مانشستر سيتي VS ساوثامبتون
بيرتون ألبيون VS ليستر سيتي
إيفرتون VS واتفورد
أستون فيلا VS وولفرهامبتون
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