تعرف على أقوى مباريات دور 16 لكأس الرابطة الإنجليزية

أسفرت قرعة دور الستة عشر لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة عن مواجهة نارية بين ليفربول وآرسنال بينما سيلعب مانشستر يونايتد خارج أرضه مع تشيلسي في قمة نارية أخرى. وسيلتقي مانشستر يونايتد الذي نجا من الخروج المبكر بفوزه بركلات الترجيح على ضيفه روشيلد مع تشيلسي في ستامفورد بريدج. وسيواجه حامل اللقب مانشستر سيتي فريق ساوتهامبتون في دور 16 . وفيما يلي نتائج القرعة كاملة: تشيلسي VS مانشستر يونايتد اكسفورد VS سندرلاند ليفربول VS آرسنال Advertisements كراولي VS كولشيستر مانشستر سيتي VS ساوثامبتون بيرتون ألبيون VS ليستر سيتي إيفرتون VS واتفورد أستون فيلا VS وولفرهامبتون

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