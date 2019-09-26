(الصحة) تتسلم 5 ملايين جنيه من (المالية) لمواجهة متطلبات القضاء على (الكوليرا) بالولايات

تسلمت وزارة الصحة الاتحادية، 5 ملايين جنيه دعماً من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، كدفعة أولى لمواجهة متطلبات القضاء على وباء الكوليرا بالولايات المتأثرة بالمرض، فيما أكدت أن جملة الإصابات بلغت 183 إصابة بتسجيل 7 إصابات جديدة بولايتي النيل الأزرق وسنار .

وأكد مدير إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بالوزارة دكتور بابكر المقبول في الاجتماع اليومي للجنة الفنية للاستجابة الصحية لمجابهة انتشار وباء الكوليرا الذي عقد اليوم (الأربعاء) , أن الوزارة تسلمت الدفعة الأولى من الدعم أمس لافتاً إلى توزيعها فوراً على الولايات المستهدفة والمتأثرة بالمرض وبعض من الولايات عالية الاخطار والتي شملت النيل الأزرق,سنار,النيل الأبيض ,الجزيرة وكسلا .

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وقال المقبول ,بحسب الصحة الآن – إن الوزارة في انتظار المزيد من الدعم للاستجابة للمتطلبات لباقي الولايات بما يمكن من التعامل مع مستجدات الأحداث في حينها.

وفي السياق كشف التقرير اليومي لوباء الكوليرا عن عدم تسجيل وفيات جديدة بالمرض عدا الحالات الثمانية المسجلة منذ يومين في حين بلغت الإصابات 183 إصابة تراكميا منذ 28 أغسطس المنصرم وحتى أمس الثلاثاء 24 سبتمبر بتسجيل 7 حالات جديدة منها 6 بالنيل الأزرق (الروصيرص والدمازين) وحالة واحدة بسنار(أبو حجار) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)