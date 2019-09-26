وزير الصحة يعترف بوجود حمي نزفية بكسلا

كشف وزير الصحة الاتحادية الدكتور أكرم علي التوم، عن أولويات وزارته للفترة المقبلة وأشار للعمل على إعادة تنظيم القطاع الصحي، وأكد أن هناك تحديات ووفيات بسبب أمراض الكوليرا في ولايتي النيل الأزرق وسنار بجانب وفيات غير مقبولة جراء مرض الملاريا في ولاية شمال دارفور.

واعترف خلال مخاطبته لقاء ولاة الولايات اليوم (الأربعاء) بديوان الحكم الاتحادي بحسب الصيحة الآن – بوجود حميات نزفية بولاية كسلا وتعهد بالعمل علي معالجة هذه القضية وأضاف: نعمل من خلال غرفة طواريء ولدينا تقارير يومية و نعمل على معالجة كافة المشكلات الموجودة.

وتعهد التوم بالاستمرار في البرامج التوعوية مهما كلف الأمر و قال: لن نستكين أو نركن تحت ذريعة أن هناك عادات وتقاليد تمنع الوصول لبعض المناطق بغرض التوعية وأضاف: سنوعي الناس بالقوة وتعهد بالجلوس مع أي شخص يمكن أن يسهم في التوعية في جميع أنحاء البلاد.

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وقال: سنتعاون مع أي شخص لعلاج أي مريض مهما كان، وتابع: سنتعاون مع أي شخص حتى منسوبي المؤتمر الوطني لمصلحة المواطن.

وقطع بالعمل على معالجة وباء الكوليرا ودحره، وأضاف: لن نبث تطمينات بعدم وجود الوباء، وتابع: نسعى لمحاربة المرض من خلال التعاون مع عدد من الشركاء والمنظمات الدولية، وأشار إلى أنهم يدعمون وزارته لمحاصرة أمراض الخريف، وقال: اذا تجاوزنا فصل الخريف ستتعاون هذه المنظمات معنا لمعالجة الوضع الصحي الماثل.

وأشار التوم للدور الكبير الذي ظل يقوم به المجتمع لمحاصرة أمراض الكوليرا بولاية النيل الازرق، وأكد أن هناك تعاون كبير في الولاية لمحاصرة المرض.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)