وزير التجارة والصناعة يدلي بتصريحات مثيرة ويهاجم النظام السابق

التاريخ: 25-سبتمبر-2019
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أعرب وزير الصناعة والتجارة في الحكومة الانتقالية مدني عباس، عن تفاؤله بمستقبل الصناعة في البلاد، قائلاً “إنه يتوقع مستقبلاً واعداً للصناعة بعد الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير. وكشف مدني بحسب الانتباهة أون لاين – أنه وجد خراباً بعد تسلمه الوزارة، نتيجة 30 عاماً من الفساد، و أكد في الوقت نفسه أن الظرف السياسي موات لتقديم سياسة صناعية فعالة. وقال إن الحكومة السودانية الانتقالية تخطط لعدم استيراد أي منتج يمكن إنتاجه في الداخل.
وقال مدني: وجدنا الخراب. وهذا الخراب جزء من الفساد الذي ضرب البلاد خلال الثلاثين سنة الماضية بسبب سياسة التمكين التي انتهجها نظام عمر البشير السابق. وندرك بعقل مفتوح حجم التعطيل الذي تم للصناعة في السودان. وفي الواقع، لم تكن الصناعة من أولويات النظام السابق، بدليل أننا لم نجد أي قانون خاص بالصناعة في السودان. وأضاف الوزير: هناك المئات من المصانع المتوقفة، لكن يصعب حصرها بدقة لتعطي نسبة مئوية؛ لأننا لم نجد الإحصاءات الدقيقة والمسوحات الموثوقة المرتبطة بالصناعة.
وما يمكن قوله بكل ثقة هو أن النظام السابق لم يعتمد على التنمية الصناعية والصناعات التحويلية، بل حاربها بفرضه للنمط الجبائي والرسوم المتعددة. وفي تقديري، كانت هذه السياسة مقصودة؛ لأن قادة نظام عمر البشير كانوا يستفيدون من تغذية السوق باستيراد السلع متدنية الجودة. وهذا بالطبع ساهم في إضعاف عمليات التصنيع بالبلاد. وكشف مدني عن وجود دولة عميقة كامنة في حقل الاستيراد وقال إن وزارته تتعامل مع ملفات كثيرة مرتبطة بعناصر تتبع للدولة العميقة. وأضاف: ندرك أنه لا يمكن إنهاء التمكين السياسي ما لم ينته التمكين الاقتصادي.. ولدينا القدرة على هذا التحدي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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