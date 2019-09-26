منتخب الشباب يتعادل مع اوغندا ويتأهل للمرحلة الثانية في بطولة “سيكافا”

التاريخ: 25-سبتمبر-2019 فى : رياضة 10 مشاهدة انتزع منتخب السودان للشباب تعادلاً ثميناً مع نظيره الاوغندي 2/2 وحسم التأهل للمرحلة الثانية من بطولة سيكافا تحت 20 عاماً المقامة هذه الأيام في اوغندا، وبحسب صحيفة المجهر بعد أن احتل المركز الثاني خلف الاريتري الذي حقق فوزاً كاسحاً على جيببوتي بسباعية نظيفة. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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