الدعم السريع تحبط أضخم عملية تهريب بشر

تمكنت قوات الدعم السريع من توقيف 138 شخصاً من جنسيات مختلفة 71 سودانياً و 37 إثيوبياً و24 ليبياً و 6 من دولة تشاد بالإضافة إلى 18 عربة معدة للتهريب في منطقة المثلث الواقعة بالحدود السودانية الليبية التشادية في طريقهم لليبيا عن طريق الهجرة غير الشرعية.

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وقال الناطق الرسمي لقوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعة آدم في تصريحات صحفية بحسب الإنتباهة أون لاين – إن قوات الدعم السريع خلال تنفيذها لمهامها الموكلة إليها و القيام بواجبها الوطني في حدود السودان مع دول الجوار من محاربة الإتجار بالبشر و الهجرة غير الشرعية و مكافحة التهريب و التي أصبحت تؤثر في قوى الدولة الشاملة ممثلة في القوى السياسية و العسكرية، استطاعت قوات الدعم السريع توقيف 33 شخصاً يمثلون أفراد العصابات يستقلون 14 عربة لتهريب هولاء الضحايا في الحدود.

و أشار جمال إلى أن 24 من الليبيين و 9 من السودانيين يتبادلون بيع البشر في الحدود السودانية الليبية. وأكد الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع أن هذه العصابة من أخطر العصابات في الحدود الليبية السودانية ووصف ما تقوم به هذه العصابات بأنه من الجرائم العابرة للحدود مما يهدد الأمن السوداني. وأوضح جمال أنه سيتم تسليم هؤلاء الموقوفين لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية و امتدح جهود قوات الدعم السريع المقدرة بالحدود حفاظاً على أمن و سلامة الحدود السودانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)