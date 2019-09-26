بالفيديو: وصفوا (بالمطبلاتية) .. توافق مدهش لرواد المواقع بين حسين خوجلي و عمرو أديب في انتقادهما ثوار السودان ومصر

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الإعلاميين المصري عمرو أديب والسوداني حسين خوجلي – أطلقوا عليهما لقب (المطبلاتية) بسبب دفاعهما عن الأنظمة التي ثار عليها المواطنون من خلال المظاهرات والاحتجاجات حيث قللا من التظاهرات التي خرجت تطالب بسقوطهما في السودان ومصر.

وركز رواد مواقع التواصل على التشابه الكبير بين الإعلاميين حيث أوضحا من خلال تسجيلاتهما والفيديوهات إلى أنهما كانا يرددان نفس الكلام و جاءت إفاداتهما متطابقة و رددا ذات الفكرة عن المتظاهرين بصورة أدهشت رواد المواقع حيث أشار خوجلي عبر برنامجه إلى أن المتظاهرين يخرجون إلى المظاهرات بأعداد قليلة بضع دقائق بغرض التصوير ثم رفعها إلى الانترنت وهي ذات الفكرة التي قام بترديدها أديب عبر برنامجه .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)