اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

رئيس الأركان المشتركة المكلف يتوجه إلي المملكة العربية السعودية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يتوجه اليوم رئيس الأركان المشتركة المكلف، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، إلى المملكة العربية في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

ويشهد الحسين خلال زيارته  ختام فعاليات التمرين البحري المختلط (الموج الأحمر 2) الذي تشارك فيه القوات البحرية السودانية إلي جانب عدد من الدول المطلة علي البحر الأحمر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان المشتركة المكلف يتوجه إلي المملكة العربية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا