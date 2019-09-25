رئيس الأركان المشتركة المكلف يتوجه إلي المملكة العربية السعودية

يتوجه اليوم رئيس الأركان المشتركة المكلف، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

ويشهد الحسين خلال زيارته ختام فعاليات التمرين البحري المختلط (الموج الأحمر 2) الذي تشارك فيه القوات البحرية السودانية إلي جانب عدد من الدول المطلة علي البحر الأحمر.