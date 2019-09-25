صقور الجديان تتقدم في تصنيف الفيفا

التاريخ: 25-سبتمبر-2019
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وصلت بعثة المنتخب الأول لكرة القدم، الخرطوم عائدة من تنزانيا بعد مواجهة منتخبها في ذهاب المرحلة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا للاعبين المحليين (شان) الكاميرون 2019م،وكسرت صقور الجديان النتيجة بهدف وحيد أحرزه ياسر مزمل، وبحسب صحيفة الانتباهة سيقام لقاء الاياب يوم 18 أكتوبر المقبل في السودان،والفائز بمجموع المباراتين سيتأهل إلى النهائيات مباشرة،وكان منتخبنا قد حاز على برونزية الشان في نسختها الأخيرة التي جرت في المغرب في يناير من العام 2017م وتقدم منتخبنا مركزاً واحداً في التصنيف الصادر من مركز الاحصاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)،حيث احتل المركز 128،وجاء التصنيف بتاريخ 19سبتمبر 2019م،أي قبل مواجهة تنزانيا الأخيرة،وكان قد حقق الفوز وتعادل مع المنتخب التشادي في تصفيات أفريقيا لكأس العالم في قطر 2022م.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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