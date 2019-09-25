اتفاق بين (الميرغني) و(الحلو) على العمل المشترك

التاريخ: 25-سبتمبر-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة وقع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة محمد عثمان الميرغني، والحركة الشعبية قطاع الشمال برئاسة عبد العزيز الحلو، عصر اليوم (الأربعاء)، على بيان القاهرة للعمل المشترك. ونص الاتفاق على استمرار النضال المشترك بينهما وصولاً للسلام والتحول الديمقراطي، وإنهاء الحرب ومخاطبة جذور الأزمة ودعم مشروع التفاوض، والعمل على تأسيس دستور دائم للسودان. Advertisements واتفق الطرفان بحسب الصيحة الآن – على تشكيل لجنة مشتركة تختص بالدستور الدائم واحترام الحريات الدينية والاستعداد للانتخابات وتنسيق المواقف حولها. ووقع عن الحركة الشعبية حوزيف تكا، وعن الاتحادي الأصل جعفر الميرغني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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