التاريخ: 25-سبتمبر-2019
1 مشاهدة
كشف مولانا عبدالله أحمد عبد الله النائب العام المكلف عن اكتمال كافة الإجراءات الخاصة بالأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الأبيض.
وقال في تصريح بحسب وكالة السودان للأنباء أن زيارته لولاية شمال كردفان تأتي للوقوف على أحوال النيابة والعمل العدلي بالولاية، وأضاف أنه استمع إلى شرح متكامل من رئيس النيابة العامة بالولاية عن تلك الأحداث التي شهدتها مدينة الأبيض.
وأوضح أنه سيتم تقديم الإجراءات الخاصة بالأحداث إلى المحكمة خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى أنه تم فصل نيابة الفساد عن النيابة وهي منتشرة في كل الولايات، كاشفاً أنه تم توجيه النيابة العامة بولاية شمال كردفان بدراسة أوضاع المنتظرين بسجن الولاية، معرباً عن الشكر والتقدير لحكومة الولاية والمؤسسات العدلية بالولاية ورئاسة شرطة الولاية على حسن التعاون مع النيابة بالولاية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة : اكتمال الإجراءات الخاصة بالأحداث الأخيرة بالأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.