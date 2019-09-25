وزير الإعلام يعتذر لقناة الحرة

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قال مدير مكتب قناة الحرة بالخرطوم عبد الباقي العوض إنه تلقى اتصالاً تلفونياً من وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح اعتذر فيه عما قام به بعض منسوبي الجهات الأمنية في محطة لتعبئة الوقود بالخرطوم، حيث تم منع مصور القناة من أداء واجبات وظيفته في تصوير مشاهد الاكتظاظ والصفوف في المحطة.

وكتب العوض بحسب اليوم التالي – في صفحته بالفيسبوك قائلاً: “تلقيت اعتذاراً رسمياً من وزير الإعلام فيصل محمد صالح عما بدر من بعض أفراد أجهزة الأمن الذين قاموا بمنع زملائي من تصوير فيديوهات تظهر أزمة الوقود في الخرطوم”.. وأردف: “اعتذار الوزير فيصل مقبول ويعد مؤشراً لحرية الصحافة خلال المرحلة المقبلة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)