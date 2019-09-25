النيابة تستجوب ضابط و(3) أفراد بتهمة ضرب مواطن بالنُّهود

قالت مصادر موثوقة لـ(التيار) إن النيابة العامة بمدينة النهود بولاية غرب كردفان قد استدعت نظاميين للتحقيق الأولي معهم بعد تقدم مواطن ببلاغ ضدهم بتهمة الاعتداء عليه.

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وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن نظاميين أوسعوا مواطناً ضرباً حتى سقط مغشياً عليه بالنهود.

وروى مصدر موثوق بحسب ”التيار” أن ثلاثة أفراد نظاميين يتبعون للواء “18” مشاة طلبوا من المواطن فضل الله أحمد فرحين، يوم الإثنين الماضي، أثناء وقوفه في محطة للتزود بالوقود مرافقتهم إلى أحد المقرات العسكرية بالمنطقة لمقابلة ضابط برتبة الملازم الأول دون إبداء أي تفاصيل عن سبب الاستدعاء، وأضاف المصدر أن المواطن رفض مرافقتهم للوهلة الأولى لكن البعض نصحوه بالذهاب لاستجلاء الأمر وفور دخوله فوجئ بسيل من اللكمات والصفعات في وجود الضابط الذي طلب حضوره حتى خرَّ مغشياً عليه ونقل إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج.

ولفت المصدر إلى أن المواطن تقدم ببلاغ رسمي ضد الضابط وأفراد الوحدة العسكرية متهماً إياهم بالاعتداء عليه. مشيرًا إلى أن الاستدعاء تمهيدٌ لرفع الحصانة وتقديمهم إلى المحاكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)