“الحرية والتغيير” تتوافق على أسماء مرشحي رئيس القضاء والنائب العام

التاريخ: 25-سبتمبر-2019
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كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير عن توافقها على أسماء المرشحين لمنصب رئيس القضاء والنائب العام، مبينة أن الإسبوع المقبل سيحسم أمر تعيينهم من قبل المجلس السيادي.
وقال فيصل بابكر القيادي بالحرية والتغيير بحسب (smc) إن لجنة الترشيحات سترفع إسم مرشح واحد لكل منصب بعد ان تم التوافق ، مؤكداً أن الإختيار لهذه المناصب تم وفق الكفاءة وليس الإنتماءات السياسية، مشيراً إلى أن المجلس المركزي للحرية والتغيير سيعتمد الأسماء ليتم رفعها للمجلس السيادي لإعتمادها في شكلها النهائي.
وفي ذات السياق قال وجدي صالح الناطق الرسمي بإسم الحرية والتغيير إن الإعلان عن أسماء المرشحين لمنصبي رئيس القضاء والنائب العام سيتم في حينه، كاشفاً عن إجتماع مرتقب للمجلس المركزي للحرية والتغيير لمناقشة عدد من الأجندة المطروحة في جدول الأعمال.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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