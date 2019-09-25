مدرب الفلاح : سنعطل الشعلة و نقدم خدمة للهلال

التاريخ: 25-سبتمبر-2019
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أكد مدرب فريق الفلاح عطبرة ياسر محجوب أن نتيجة مباراته مع الهلال اليوم لن تكون ذات تأثير كبير، وبحسب صحيفة الانتباهة موضحاً أن مواجهة الفريق الأزرق تكتسب خصوصية واعتبارات مختلفة،وأقر ياسر بوجود فوارق بين الفريقين ،واستدرك لكننا جهزنا فريقنا على النحو الأمثل بالاستفادة من تأجيل المباراة،كما أننا درسنا الهلال جيداً وأعددنا خطتنا لاسقاطه،وأشار محجوب إلى أنهم سيولون مهاجم الأزرق وليد الشعلة اهتماماً خاصاً،لافتاً إلى أنه من أخطر اللاعبين،وشدد مدرب الفلاح على أن فريقه سيقدم خدمة كبيرة للهلال قبل مباراته الأفريقية أمام انيمبا النيجيري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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