بكري المدينة يغادر الي العراق و ابراهومة في وداعه

توجه لاعب المريخ بكري المدينة إلي العاصمة العراقية في بغداد،للانضمام إلي فريقه الجديد القوة الجوية العراقية بعد العاقد معه عن طريق الاعارة لمدة عام.

وتواجد في مطار الخرطوم الدولي قبل مغادرة “المدينة” بساعات مدربه السابق “ابراهيم حسين” الذي حرص على وداعه متمنيا له التوفيق في التجربة الاحترافية الجديدة. وأصدر نادي المريخ قرارًا مفاجئا باعفاء الجهاز الفني الذي بقوده “إبراهيم حسين” بجانب دائرة الكرة على خلفية الاضراب الذي دخل فيه الفريق بسبب مطالبات مالية متاخرة. وأكد “إبراهيم حسين” أن “المدينة ” لاعب كبير،وقائد حقيقي،وأن المريخ سيفتقده خلال المرحلة القادمة.

وفي المقابل،دفع اللاعب الشهير ب”العقرب” بباقة شكر إلي مدربه السابق.

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وقال بكري المدينة إنه يتمنى التوفيق للمريخ في مباراته المقبلة أمام الوداد البيضاوي المغربي، معربا في الوقت ذاته عن حزنه الشديد لمغادرته الأحمر،املا في تحقيق النجاح مع ناديه الجديد.

وبحسب صحيفة المجهر كان نادي المريخ قد أبرم عقداً جديداً الأسبوع الماضي مع اللاعب “بكري المدينة” يمتد لمدة عامين قبل إعارته إلي نادي القوة الجوية العراقي لعام واحد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)