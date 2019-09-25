تجمع المهنيين يعترف بخطئه وما يزال يدفع الثمن

اعترف القيادي بتجمع المهنيين السودانيين مولانا إسماعيل التاج، بخطأ عدم المشاركة في الحكومة الإنتقالية، بالمجلس السيادي ومجلس الوزراء.

وتحسر التاج، على قرار عدم مشاركتهم في الحكومة، وقال بحسب (التيار) :”إنه أدى لبطء في حركة التغيير الثوري”، وأضاف:”ما زلنا ندفع ثمن ذلك الخطأ، لأننا وقعنا في شرك عدم المشاركة وكان يمكن أن يحدث نوع من التغيير السريع نسبة لإلمام أعضاء التجمع بمفاصل الحركة الثورية”.

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وأشار التاج إلى أن الشعب كان يأمل في مشاركة التجمع في الحكومة لثقته الكبيرة فيه، بيد أن القيادي في التجمع رأى إمكانية تدارك الخطأ بقوله:” يمكن تدارك الأمر بالمشاركة في المجلس التشريعي لأنه يمثل نوعاً من المشاركة بجانب أنه رقابة على الجهاز التنفيذي الحكومي”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)