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أثارت صورة انتشرت مؤخراً على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إعجاب الكثير من رواد الموقع , حيث تظهر الصورة فتاة وصفها كل المتابعين بالفاتنة والجميلة وهي تنظر لرئيس الوزراء السوداني “عبدالله حمدوك” في أحد اجتماعات “حمدوك” الأخيرة بالأمم المتحدة .
وبحسب متايعات محرر (أخبار الخليج 365) الصورة وجدت الكثير من التعلقات , حيث قام البعض بإجراء مقارنة بين هذة الصورة وصوره أخري يظهر فيها الرئيس “المخلوع” “عمر البشير” وهو ينظر إلى فتاة خليجية في إحتفال سابق .
حيث قال أحدهم : ( صحي المدنية سمحة وبتخلي السمحين وناس أوروبا يعاينو لينا مش ذي زمان نحن نعاين ليهم ومخلوعين كمان )
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور : فتاة فاتنة تنظر لـ”حمدوك” تثير ردود أفعال كثيرة ومقارنة بينه وبين “المخلوع” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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