بالصور : فتاة فاتنة تنظر لـ”حمدوك” تثير ردود أفعال كثيرة ومقارنة بينه وبين “المخلوع”

أثارت صورة انتشرت مؤخراً على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إعجاب الكثير من رواد الموقع , حيث تظهر الصورة فتاة وصفها كل المتابعين بالفاتنة والجميلة وهي تنظر لرئيس الوزراء السوداني “عبدالله حمدوك” في أحد اجتماعات “حمدوك” الأخيرة بالأمم المتحدة .

وبحسب متايعات محرر (أخبار الخليج 365) الصورة وجدت الكثير من التعلقات , حيث قام البعض بإجراء مقارنة بين هذة الصورة وصوره أخري يظهر فيها الرئيس “المخلوع” “عمر البشير” وهو ينظر إلى فتاة خليجية في إحتفال سابق .

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حيث قال أحدهم : ( صحي المدنية سمحة وبتخلي السمحين وناس أوروبا يعاينو لينا مش ذي زمان نحن نعاين ليهم ومخلوعين كمان )

الخرطوم (أخبار الخليج 365)