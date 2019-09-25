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الصناعة: خطة لتقليل تكلفة إنتاج السكر

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 25-سبتمبر-2019

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الصناعة: خطة لتقليل تكلفة إنتاج السكر

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن خطة لتقليل تكلفة الإنتاج لسلعة السكر، في وقت أكدت فيه أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الإجراءات والضوابط لتطوير الصناعة بالبلاد.

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وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة بحسب (smc) عن إتجاه لإستيراد سكر خام والعمل على تكريره ، مشيراً إلى أن الخطوة من شأنها أن تعمل على تقليل التكلفة وستقوم بتغطية الحوجة المطلوبة من السلعة ، مضيفاً بأنه سيتم الإعلان والكشف عن الخطة خلال الفترة القادمة.

وفي سياق متصل أعلنت الوزارة عن خطة لإعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة ، مبيناً أنه سيتم التركيز على المصانع التي لها علاقة بمعاش الناس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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