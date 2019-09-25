التاريخ: 25-سبتمبر-2019
24 مشاهدة
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن خطة لتقليل تكلفة الإنتاج لسلعة السكر، في وقت أكدت فيه أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الإجراءات والضوابط لتطوير الصناعة بالبلاد.
وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة بحسب (smc) عن إتجاه لإستيراد سكر خام والعمل على تكريره ، مشيراً إلى أن الخطوة من شأنها أن تعمل على تقليل التكلفة وستقوم بتغطية الحوجة المطلوبة من السلعة ، مضيفاً بأنه سيتم الإعلان والكشف عن الخطة خلال الفترة القادمة.
وفي سياق متصل أعلنت الوزارة عن خطة لإعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة ، مبيناً أنه سيتم التركيز على المصانع التي لها علاقة بمعاش الناس.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الصناعة: خطة لتقليل تكلفة إنتاج السكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.