بالفيديو : مشهد غريب.. دبان يتصارعان وسط شارع وذئب يتوقف ليشاهد

التقط شخص مقطع فيديو يظهر دبان يتعاركان في منتصف طريق سريع في كولومبيا البريطانية. وبحسب موقع “CNN بالعربية” يقول مسؤولون هناك إن مشاهدات الدببة هذا العام أكثر من المعتاد. Advertisements الغريب في الأمر هو ظهور ذئب في الخلفية، توقف ليشاهد الدبين وهما يتعاركان قبل أن يسير بحكمة في الاتجاه الآخر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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