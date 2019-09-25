الكباشي : الوطني سيحاول العودة للحكم وسيظهر بكل الألوان

التاريخ: 25-سبتمبر-2019
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شدد عضو المجلس السيادي الفريق ركن شمس الدين الكباشي، على أن محاربة الفساد يجب أن يتم الوفاء بها باعتبارها إحدى مهام الفترة القالية، وقال الكباشي أنهم بموجب قانون الطوارئ ألقوا القبض على (23) من رموز النظام بتهم الفساد، وأردف: “العدد يفترض أن يكون العدد أكثر من (300)”.
وكشف الكباشي أنهم رفضوا قرارات النيابة بالإفراج عن المقبوضين بكوبر، بموجب الطوارئ، ودعا الجهات المختصة لإكمال ملفات الفساد وإرجاع الأموال المنهوبة للشعب، ولم يستبعد كباشي أن يحاول الوطني العودة للحكم مرة أخرى.
وقال بحسب صحيفة (التيار)، “سيظل يظهر بكل الألوان” ، وأعلن عن تعيين رئيس القضاء والنائب الأسبوع القادم، وأكد استلامهم لفتوى العدل، وأشار إلى أنهم سعرضون الفتوى على اجتماع مجلس السيادة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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