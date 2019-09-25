انتشر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا موقع “فيس بوك” للرئيس الفرنسي “ايمانويل ماكروم” وهو يتحدث عن الثورة السودانية وشجاعة الشعب السوداني . وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) قال الرئيس الفرنسي (ماكرون ) في كلمته بالامم المتحدةإن إحلال السلام في العالم يحتاج شجاعة كتلك الشجاعة التي رأيناها مؤخراً بشكل لم يكن متوقعاً ومفاجئ في السودان , بفضل قوة الشعب السوداني , بفضل قدرة الجيش والشعب علي التحاور وبفضل عمل الاتحاد الافريقي في هذة المناسبة مجدداً وبفضل دور “اثيوبيا” التي احييها . Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو :في جلسة الامم المتحدة.. الرئيس الفرنسي (ماكرون) يتحدث عن الثورة السودانية وشجاعة السودانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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