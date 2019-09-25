القبض على سماسرة دقيق بمنطقة أم ضواً بان

Advertisements

تمكنت مباحث شرطة ولاية الخرطوم فرعية شرق النيل من ضبط منزل بأم ضواً بان تتم فيه إعادة تعبئة الدقيق المدعوم وبيعه بأوزان مختلفة بسعر السوق، وألقت القبض على (9) متهمين.

وأوضح العميد شرطة أمين سعيد محمد مدير العمليات بمباحث شرطة ولاية في تصريح بحسب (إعلام شرطة ولاية الخرطوم) أنه إثر ورود معلومات عن نشاط غير قانوني بأحد المنازل في حي المسلمية بأم ضواً بان ووجود حركة غير طبيعية وبالمراقبة اللازمة وجمع المعلومات تم تشكيل تيم بقيادة النقيب شرطة بشير عبد الله وإشراف العقيد شرطة عبد الصادق إسحق رئيس الفرعية وباتخاذ الإجراءات القانونية تمت مداهمة المنزل وضبط (100) جوال دقيق زنة (50) كيلو، وأدوات تصنيع وإعادة تعبئة شملت ماكينة خياطة و(2150) جوالا فارغا زنة (25) كيلو ودفارين جاهزين لعمليات الشحن، وتم القبض على (9) متهمين بينهم اثنان من المتهمين الأساسيين، وبالتحري مع المتهمين أقروا بأنهم يحضرون الدقيق المدعوم بواسطة سماسرة ويقومون بإعادة تعبئته في أكياس زنة (25) كيلو وبيعه بالسوق. وناشد العميد سعيد المواطنين الإبلاغ عن أي جرائم مماثلة أو أنشطة غير مشروعة.‎

الخرطوم (أخبار الخليج 365)