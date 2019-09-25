ماذا يحدث للذاكرة أثناء النوم؟

أثناء النوم، تعمل بعض الخلايا العصبية على إزالة المعلومات غير الضرورية من الدماغ. وفي دراستهم التي نشرت في مجلة ساينس العلمية، قال باحثون من اليابان والولايات المتحدة أنه أثناء النوم، يعالج الدماغ البشري المعلومات والأحداث التي وقعت خلال اليوم.

وقال باحثون بقيادة شونتارو إيزاوا من جامعة ناغويا اليابانية أن المخ يزيل المعلومات بناءً على مستوى أهميتها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وفقا للعلماء، النسيان هو عملية نشطة في الدماغ. بينما قال الباحثون إنهم لا يعرفون شيئًا عن العمليات العصبية الكامنة وراء النسيان أو التذكر، أو عن مرحلة النوم التي يتم خلالها فرز المعلومات وإزالتها.

ويمر البشر بمرحلتي نوم: نوم حركة العين السريعة (REM) وحركة العين غير السريعة (NREM)؛ الأول يبدأ بعد حوالي 90 دقيقة من النعاس، ويتميز بحركة العين المفرطة، واسترخاء العضلات، وزيادة معدل ضربات القلب.

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يُعرف النوم السريع لحركة العين (REM) أيضًا باسم مرحلة الحلم، والتي يحلم خلالها النائم بنشاط. في دراسات سابقة، واقترح العلماء أن الدماغ البشري يزيل بعض الذكريات أثناء مرحلة النوم السريعة لحركة العين (REM).

في الدراسة الجديدة، فحص الباحثون دور ما يسمى بخلايا MHC، وهي منطقة بحجم الفول السوداني توجد في قاع الدماغ. قد تفسر هذه النتائج لماذا ينسى الناس أحلامهم بسرعة، "نظرًا لأن الأحلام تحدث غالبًا في مرحلة حركة العين السريعة، والتي تنشط خلالها خلايا MHC."

كما أشاروا إلى أن هذا النشاط المرتفع قد يعوق تخزين الأحلام، الأمر الذي يجعل الناس ينسى أحلامهم بسرعة "، كما يقول عالم الأعصاب توماس كيلدوف.