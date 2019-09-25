قوى الحرية والتغيير تتوافق على مرشحين للقضاء والنيابة العامة

أعلنت قوى اعلان الحرية والتغيير التوافق على تسمية مرشحين لمنصب رئيس القضاء والنائب العام، وتوقعت ان يقوم مجلس السيادة بتعينهما خلال الاسبوع المقبل.
وقال القيادي بالحرية والتغيير، فيصل بابكر لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) أن المجلس المركزي لقوى التغيير اعتمد عدد من الاسماء سيتم الدفع بها إلى مجلس السيادة خلال الايام المقبلة.
واشار إلى انه سيتم التوافق على مرشح واحد لكل منصب وفقا لمعايير الكفاءة وليس للانتماء السياسي.
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