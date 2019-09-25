نظامي يطلق النار على نفسه في العاصمة جوبا

قالت الشرطة في جنوب السودان إن نظامياً يتبع لجيش جنوب السودان قام بإطلاق النار على نفسه دون أسباب واضحة بحي “طونقبينج” صباح اليوم. وقال وزير الداخلية مايكل شيانقجيك تصريح لراديو تمازُج، إن نظامياً برتبة جندي ، قام بإطلاق النار على نفسه وأصيب في رجله وأنه يتلقى العلاج بالمستشفى. وأشار شيانقجيك ، إلى أن الشرطة تجري التحقيقات لمعرف اسباب قيام العسكري بإطلاق النار على نفسه، وتابع “هذا الشخص قد يكون منزعج من نفسه لكننا لا نعرف الأسباب”.

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