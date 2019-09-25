ألمانيا: تلقينا وحلفاؤنا رسالة روسية بفرض حظر على نشر الصواريخ

أفادت الحكومة الألمانية بأنها تلقت مع حلفائها رسالة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول المبادرة الخاصة بفرض حظر على نشر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى على أراضي أوروبا ومناطق أخرى.

وقال متحدث باسم مكتب الوزراء الألماني، في حديث لوكالتي "تاس" و"نوفوستي" الروسيتين، اليوم الأربعاء: "يمكنني التأكيد أن حكومة ألمانيا تلقت رسالة الرئيس الروسي، كما تلقى حلفاؤنا وشركاؤنا، حسب المعلومات المتوفرة لدينا، نسخا من رسالة مماثلة".

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني: "والآن سنقوم، بما في ذلك مع شركائنا الأقرباء في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، بتحليل هذه الرسالة".

وأضاف المسؤول: "إننا مع ذلك منفتحون دائما على الحوار مع روسيا حال إجرائه رفقة نوايا جادة لتوضيح القضايا العالقة وحل المشاكل".

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وكشفت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، في وقت سابق من الأربعاء، أن بوتين طرح مبادرة جديدة عرض فيها على عشرات الدول في العالم فرض حظر على نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا وبعض المناطق الأخرى.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي من إحدى الدول الأعضاء في حلف الناتو يحضر أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قوله إن بوتين بعث في 19 سبتمبر إلى عشرات الدول والمؤسسات الدولية برسالة حول موضوع الصواريخ.

وبين الأطراف التي تسلمت الرسالة، جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي، وأمينه العام، ينس ستولتنبرغ، ودول خارج الحلف مثل الصين، علاوة على مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني.

هذه المبادرة تأتي بعد أن خرجت الولايات المتحدة، يوم 2 أغسطس 2019، من معاهدة نزع الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى التي أبرمتها مع الاتحاد السوفيتي عام 1987.