حمدوك يلتقي بمساعد الأمين لدعم بناء السلام

التقى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بنيويورك على هامش أعمال الدورة ٧٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة بالسيد أوسكار فرنانديز تارانكو مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لدعم بناء السلام وذلك بحضور السفيرة إلهام شانتير وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون السياسية، والسفير عمر محمد أحمد صديق مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة.

وتناول اللقاء السبل الكفيلة لاستفادة السودان من الدعم الذي تقدمه لجنة بناء السلام في الانتقال من مرحلة حفظ السلام إلى بناء السلام، بجانب التمويل الذي يقدمه صندوق بناء السلام.

وأمن الجانبان على ضرورة التعاون والتنسيق لمخاطبة المجتمع الدولي من أجل تعبئة الموارد لدعم مشاريع بناء السلام في السودان.