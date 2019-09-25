لبنان تناشد زعماء العالم للمساهمة بالعمل على عودة النازحين الآمنة إلى سوريا

ناشد ميشال عون، الرئيس اللبناني، اليوم الأربعاء، زعماء العالم ليساهموا بالعمل على عودة النازحين الآمنة إلى سوريا.

وأضاف أن "مسؤولية معالجة أزمة النزوح لا تقتصر على لبنان وحده، بل هي مسؤولية دولية مشتركة تحتم علينا أن نتعاون جميعا على إيجاد الحلول لها، وبصفة عاجلة".

وأشار عون، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الى أن شروط عودة النازحين إلى بلادهم أصبحت متوافرة، فالوضع الأمني في معظم أراضي سوريا، مشيرا إلى أن قرابة 370 ألف نازح غادروا لبنان حتى الآن، عاد منهم إلى سوريا ما يزيد عن 250 ألف، ولم ترد أي معلومات عن تعرضهم لأي اضطهاد أو سوء معاملة.