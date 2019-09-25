لجنة الانتخابات الإسرائيلية تنشر النتائج النهائية للتصويت

نشرت لجنة الانتخابات الإسرائيلية النتائج النهائية للانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي اليوم الأربعاء والتي منحت الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقعدًا إضافيًا، ولكنها لم تغير حالة الجمود التي تواجهها البلاد.

وأعطت النتائج النهائية لانتخابات 17 سبتمبر يمين الليكود 32 مقعدا مقارنة بزعامة بيني جانتز الوسطي والزرقاء والبالغ عددهم 33 مقعدا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا.

ويحاول الحزبان التفاوض على ائتلاف وحدة، والرئيس روفين ريفلين لديه أسبوع واحد لتعين شخص لتشكيل حكومة.

وجاء مقعد الليكود الإضافي على حساب أحد الأحزاب اليهودية الأرثوذكسية المتطرفة في إسرائيل، ويهودية التوراة المتحدة، التي تضم الآن سبعة.

واحتلت الأحزاب العربية في إسرائيل، التي تعمل معًا بموجب تحالف القائمة المشتركة، ثالث أكبر قوة في البرلمان بـ 13 مقعدًا.

وحصل نتنياهو على موافقة 55 نائبًا برلمانيا كرئيس للوزراء، بينما حصل جانتس على 54.

وليس هناك طريق واضح لائتلاف الأغلبية.

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واعتمد "ريفلين"، الذي سيتلقى النتائج رسميًا في وقت لاحق الأربعاء، بشدة على جانتز ونتنياهو للتوصل إلى تحالف وحدة بينهما، بما في ذلك في اجتماع مشترك يوم الاثنين.

ومن المقرر أن يستضيف ريفلين الاثنين في اجتماع متابعة مساء الأربعاء.

ولقد تم طرح ترتيب التناوب، ولكن تظل مسألة من سيكون رئيس الوزراء أولًا حجر عثرة رئيسي.

والتوقيت مهم بشكل خاص لنتنياهو، الذي يواجه تهم فساد محتملة في الأسابيع المقبلة بانتظار جلسة استماع في أوائل أكتوبر.

ولا يتعين على رئيس الوزراء التنحي إذا تم إدانته، إلا إذا أدين بجميع الطعون المستنفدة، بينما يمكن إجبار الوزراء الآخرين على القيام بذلك عند اتهامهم.