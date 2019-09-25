ولاة الولايات يطالبون باعفائهم وتعيين مدنيين

طالب ولاة الولايات العسكريين المكلفون بإعفائهم من مناصبهم وتعيين ولاة مدنيين، وأشاروا إلى أن الفراغ الدستوري الذي تعيشه الولايات ليس في صالحها.

وأكد الولاة خلال اجتماعهم الذي انعقد اليوم "الاربعاء" بديوان الحكم الاتحادي برئاسة دكتور يوسف آدم الضي وزير وزارة الحكم الاتحادي، أنه آن الأوان لاختيار ولاة ولايات من المدنيين بعد تشكيل الحكومة الانتقالية.

وأكد الولاة بالإجماع على قرارهم بأن تكليفهم ألقى بظلاله على قواعدهم العسكرية وأن التكليف فترته طويلة، مطالبين وزارة الحكم الاتحادي ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس السيادي باستصدار قرار الإعفاء بما يحفظ لهذه القيادات المكلفة رجوعها لقواعدها العسكرية.