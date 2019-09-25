بالفيديو : لقطات لاتصدق لماعز جبلي تهرب من ثعلب

أظهر مقطع فيديو لقطات لاتصدق لمهارة الماعز الجبلي في تسلق الصخور والركض في الجبال.
والماعز الجبلي يعرف ايضا باسم ماعز الجبل الصخري، والماعز الجبلي من الثدييات ذات الحوافر التي تمتلك اصابع كبيرة، وتعيش الماعز الجبلي في امريكا الشمالية، وعلى الرغم من اسمها إلا انها ليست من الماعز الحقيقي، فهي تنتمي الى جنس مختلف.
وبحسب قناة العالم فإن الماعز الجبلي تسكن على ارتفاعات عالية وهي تعتبر متسلق ماهر راسخ القدم، وغالبا ما تستريح الماعز الجبلي على المنحدرات الصخرية التى لا يمكن الوصول إليها الحيوانات المفترسة، وتنتمي الماعز الجبلي إلى الفصيلة الفرعية كابريناي (الماعزيات) جنبا إلى جنب مع 32 نوعا اخر بما في ذلك الماعز الحقيقي، والاغنام، والشمواه (نوع من الظباء)، وثور المسك .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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