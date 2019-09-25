التاريخ: 25-سبتمبر-2019 فى : أخبار 1 مشاهدة اعلن مدير البنك الدولي ديفيد مالاياس استعداد البنك للعمل مع حكومة الفترة الانتقالية في السودان لتطوير وتعزيز الاقتصاد. Advertisements وجدد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك خلال لقائه بنيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مدير البنك الدولي، استعداد الحكومة للتعاون مع البنك الدولي بما يخدم مصلحة السودان بحسب صحيفة اليوم التالي. كما إلتقى حمدوك علي هامش أعمال الدورة ٧٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مساعد الأمين العام لدعم بناء السلام أوسكار فرنانديز تارانكو، وتناول اللقاء السبل الكفيلة لإستفادة السودان من الدعم الذي تقدمه لجنة بناء السلام فى الانتقال من مرحلة حفظ السلام إلى بناء السلام، بجانب التمويل الذى يقدمه صندوق بناء السلام. وأمن الجانبان علي ضرورة التعاون والتنسيق لمخاطبة المجتمع الدولى من اجل تعبئة الموارد لدعم مشاريع بناء السلام فى السودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدير البنك الدولي يعلن استعداده لتطوير الاقتصاد السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.