حمدوك يؤكد الدور الرائد لكينيا في الشأن الأفريقي

استقبل رئيس الوزراء، د. عبدالله حمدوك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزيرة خارجية كينيا السفيرة مونيكا جوما، وحيا الشعب الكيني وحكومته، وأكد أهمية الدور الرائد لدولة كينيا في الشأن الأفريقي.

وقدمت الوزيرة الكينية خلال اللقاء، التهنئة للشعب السوداني بانتصار ثورته العظيمة، وأكدت رغبة بلادها في تطوير التعاون مع السودان.

من جهة ثانية، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالتجربة الرواندية في تحقيق السلام الاجتماعي وتسوية النزاعات، عبر انتهاج مبدأ الحقيقة والمصالحة.

وثمن التطور التنموي الذي حققته دولة رواندا، خاصة في مجالات التعليم والصحة والخدمات العامة، وارتفاع مستوى الناتج القومي والنمو الاقتصادي.

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جاء ذلك لدى لقائه بنيويورك على هامش اجتماعات الجمعية، بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا.

وتناول اللقاء تطوير التعاون بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة.

وأبدى الرئيس الرواندي بحسب الشروق – إعجابه بالثورة السودانية التي قال إنها ملهمة للشعوب الأفريقية في النهوض والانطلاق إلى الأمام.

وأكد استعداد بلاده لنقل التجربة الرواندية في كل المجالات إلى السودان، وأشار إلى إمكانية أن تصل شركة طيران رواندا إلى المطارات السودانية لتربط شعبي البلدين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)