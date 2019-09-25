الناظر ترك :أهل الشرق مع وحدة السودان

أثني رئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، على حرص قيادات شرق السودان فى الحفاظ على وحدة البلاد و تماسك النسيج الاجتماعى لشعبها.

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وأكد البرهان خلال لقائة بالقصر الجمهورى أمس ، وفد الإدارات الأهلية يولايات الشرق بحضور عضوى مجلس السيادة الدكتور حسن شيخ ادريس والفريق الركن شمس الدين كباشى، أكد التزام المجلس بتعزيز مسيرة التنمية وتقديم الخدمات ومعالجة قضايا الشرق .

وواضح الناظر محمد احمد محمد الأمين ترك ناظر عموم الهدندوة في تصريح صحفي عقب اللقاء بحسب آخر لحظة – أن الوفد أكد على وحدة السودان وسلامة أراضيه نافيا ما رشح مؤخرا من دعوات لانفصال الشرق مضيفا أنه ونيابة عن كل نظارات شرق السودان يؤكدون انهم مع وحدة كل السودان، مشيرا إلى انهم سلموا مذكرة لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي تحوي مطالب الشرق ومالم يتم تنفيذه في إتفاقية الشرق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)