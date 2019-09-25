الجبهة الثورية تقرر إرسال وفد عالٍ للخرطوم

قررت الجبهة الثورية إرسال وفد عالي المستوى إلى الخرطوم خلال الأيام المقبلة، لتعزيز الثقة وإعطاء أكبر قدر من المشاركة الجماهيرية والتفاعل مع عملية صنع السلام الذي يخاطب مصالح الجماهير الفعلية، وتعهدت بالدفع بعملية السلام الشامل في السودان.

وأنهى المجلس القيادي للجبهة يوم الأربعاء، اجتماعاته بعد أيام من التداول بمنطقة “العين السخنة” في مصر، مؤكداً استمرار عضوية الجبهة في تحالفي نداء السودان وقوى الحرية والتغيير، مع إجراء إصلاحات جذرية عليهما.

وأشاد البيان الختامي الصادر عن الاجتماعات بالإجراءات التي قامت بها الحكومة الانتقالية بإطلاق سراح المزيد من أسرى الحرب وإلغاء القرارات الجائرة للنظام السابق بحق قادة الجبهة، وأكد الاستعداد للعمل المشترك مع السلطة الانتقالية لتنفيذ كافة إجراءات بناء الثقة الواردة في الوثيقة الدستورية، وكل ما نص عليه إعلان جوبا، بما في ذلك تفعيل كافة المسارات التي نص عليها.

وشدد البيان بحسب الشروق – على سعي الجبهة لشراكة في صنع السلام وتوحد الشعب لبناء نظام جديد، وأن تكون هذه الحروب هي آخر حروب في تاريخ البلاد.

وبحسب البيان، فإن الجبهة وعدت بإكمال كافة أجهزتها، واختارت رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي نائباً للرئيس، والأمين العام للحركة الشعبية شمال ياسر عرمان نائباً للأمين العام.

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وأكد اختيار 17 من أمناء السكرتاريات المختلفة واختيار أسامة سعيد ناطقاً رسمياً باسم الجبهة.

وفي غياب الجهاز التشريعي فقد اختار المجلس القيادي للجبهة التوم هجو رئيساً للمجلس التشريعي، على أن يكمل الجهاز التشريعي عضويته ويعقد اجتماعه في أقرب وقت، وتقرر تمثيل النساء بأربعين في المائة من عضوية الجهاز التشريعي.

أكملت الجبهة مناقشة الجوانب الفنية للمنبر الذي سيستضيف مفاوضات السلام.

وناقش الاجتماع كيفية مشاركة الشركاء الإقليميين والدوليين ومساهمتهم في قضايا السلام المختلفة، وإمكانية القيام ببعض الأنشطة المتعلقة بالعملية السلمية في أكثر من عاصمة، بجانب إجراءات الحصول على تفويض جديد من الاتحاد الأفريقي، ومباركة من المجتمع الدولي لمنبر السلام والعملية السلمية بكاملها.

وتقدمت الجبهة بالشكر والعرفان لجمهورية مصر العربية، حكومة وشعباً، على استضافتها للاجتماعات، ولدولة جنوب السودان على مشاركتها فيها بوفد رسمي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)