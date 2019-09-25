الحكومة تتجة لصرف النظر عن المطار الجديد

كشفت شركة مطارات السودان القابضة، عن عزمها إنشاء صالة جديدة بمطار الخرطوم ذات سعة أكبر لاستيعاب أكثر من (13) مليون راكب في العام، بدلاً عن (3) مليون.

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وقال مدير عام الشركة الفريق أول ركن السر حسن بشير، خلال انطلاق أسبوع السلامة الثاني أمس،بحسب آخر لحظة – بعد دراسات ومشاروات إرتأت الشركة إنشاء صالة جديدة بالمطار الحالي بعد تعثر العمل في المطار الجديد، وأضاف السر بحسب التصاميم والخرط فإن الصالة الجديدة التي هم بصدد إنشائها تتراواح تكلفتها بين (150ـ 200) مليون دولار، مؤكداً إكتمال العمل بها في أقل من عام كأقصى حد بكفاءات وطنية خالصة حال حصولهم على التمويل، وشدد السر على ضرورة إكمال العمل بها في أسرع وقت بسبب ما اسماه تسبب الصالة الحالية لصدمة حضارية للمسافرين حال مقارنتها بالمطارات العالمية، وقال إن كثيراً من السودانيين يعانون من التعامل التقني في المطارات الخارجية ذات المواصفات العالمية لعدم توفرها داخلياً، وقال (الصالة الحالية للمطار أنشئت في العام 1947م مما جعلها غير مواكبة لتطلعات الجيل الحالي، وتسببت لهم في إحباط وصدمة حضارية).

من جانبه أكد مدير مطار الخرطوم عصام الدين أحمد محمد الطاهر، التزامهم بالمعايير الدولية وتطبيق إجراءات السلامة بدرجة كبيرة، وقال إن درجة تأمين المطار عالية جداً نظراً للأنظمة المتبعة والشركات الناقلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)