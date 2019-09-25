الهلال يستضيف الفلاح عطبرة في الدوري الممتاز

التاريخ: 25-سبتمبر-2019
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يستضيف الهلال عند السابعة من مساء اليوم بملعبه في امدرمان الفلاح عطبرة متصدر الدوري الممتاز برصيد (6نقاط)في اللقاء المؤجل من الاسبوع الثاني للمنافسة.
وبعمل الهلال الذي يملك (3نقاط) من مباراة واحدة على تخطي خصمه والارتقاء للصدارة. الي جانب الخروج بفوائد فنية عديدة من هذا اللقاء الذي يعتبر بروفة جيدة قبل مواجهة انيمبا النيجيري مساء الأحد القادم في دوري ابطال افريقيا.
ومن المتوقع أن يشهد اللقاء غياب نجوم الازرق الدولبين.
وبحسب صحيفة كورة سودانية
كان الهلال ادى تجربة ودية امام الخرطوم الوطني وكسبها 2/3..
وفي الجهة الاخرى يخطط الفلاح الصاعد الحفاظ على موقعه ومواصلة تقديم العروض القوية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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