“الشمالية”: الأصوات المسموعة ناتجة عن مناورات للجيش

أكدت لجنة أمن الولاية الشمالية أن الأصوات التي سمعت في محليات شرق القولد ومروي والدبة ناتجة عن مناورات روتينية قامت بها القوات المسلحة، لرفع المقدرات القتالية في تلك المناطق.
وقطعت اللجنة بعدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بوجود انفجارات، مؤكدة أن المعلومات المتداولة في هذا الخصوص مجرد شائعات.
وقال مدير شرطة الولاية، محمد إبراهيم عوض الله، إنابة عن لجنة أمن الولاية في بيان، بحسب الشروق – إن الأمر في حقيقته أن القوات المسلحة السودانية قامت بمناورات عسكرية في إطار تدريباتها الروتينية لرفع المقدرات القتالية في المناطق الواقعة شرق القولد والدبة ومروي.
وأوضح أن الأصوات المدوية كانت نتاجاً لرجع الصدى جراء سرعة الطائرات التدريبية بين جبال المنطقة.
وطمأن مدير الشرطة في بيانه، مواطني الولاية الشمالية بهدوء الأحوال الأمنية، مطالباً بعدم الالتفات للشائعات التي يروجها ضعاف النفوس ومثيرو الفتن وسط المجتمعات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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